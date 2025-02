Romadailynews.it - Roma: soldi e carte prepagate per mezzo milione grazie alla cocaina, due arresti a Ostia

Leggi su Romadailynews.it

Due pregiudicati, di 34 e 38 anni, sono stati arrestati dai carabinieri dicon l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dopo un’attività investigativa che ha portatoscoperta di un appartamento utilizzato come base per le attività illegali. Durante la perquisizione, sono stati trovati oltre 500 dosi digià pronte per la vendita, 21.500 euro in contanti, materiale per il confezionamento dello stupefacente e orologi di lusso. I due sono stati condotti in carcere con l’accusa confermata dal Tribunale di.(RED)