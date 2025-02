Romadailynews.it - Roma. rubano prodotti da minimarket senza pagare: arrestati

Leggi su Romadailynews.it

I Carabinieri della Stazione diCasalotti, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno arrestato due cittadini egiziani di 21 e 22 anni,occupazione e con precedenti, gravemente indiziati per i reati di rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.Ieri sera, due Carabinieri, liberi dal servizio e in abiti civili, transitando in via di Casalotti hanno sentito le grida di aiuto del titolare di une sono intervenuti bloccando i due indagati. La vittima, un 34enne del Bangladesh, ha riferito di averli sorpresi ad asportare generi alimentari e sigarette e, alla richiesta di essere pagato, lo avevano aggredito con calci e pugni. Anche i Carabinieri sono stati colpiti dai due giovani che hanno tentato di divincolarsi per scappare.I Carabinieri hanno rinvenuto la refurtiva all’interno dei loro giubbotti.