Romadailynews.it - Roma: rapina in attivita’ commerciale a Tor San Lorenzo, 2 arresti

Leggi su Romadailynews.it

Due persone sconosciute sono state arrestate per il furto avvenuto in un negozio a Largo San. Mentre una donna distraeva la commessa con domande sui prodotti in vendita, l’uomo è riuscito a rubare circa 500 euro in contanti dalla cassa. Quando sono stati scoperti, hanno minacciato la commessa e poi hanno cercato di investirla con la loro auto, causandole lievi lesioni al braccio.Questo episodio è accaduto alla fine di gennaio e grazie alle indagini della polizia è stato possibile risalire alla targa dell’auto utilizzata, che apparteneva a una società di noleggio. Inoltre, grazie all’analisi dei dati, è stata identificata anche la donna, che era stata vista in diverse occasioni insieme all’uomo. La vittima ha riconosciuto entrambi gli autori del reato e la procura ha ottenuto la misura cautelare nei confronti dei due: l’uomo è stato portato in prigione a Velletri, mentre la donna è stata posta aglidomiciliari nella sua abitazione.