Quotidiano.net - Roma, ragazza 19enne investita e uccisa in via Laurentina

, 25 febbraio 2025 - Tragico incidente stradale a, unaè mortada un'auto oggi alle 13 in via. La giovane è stata travolta mentre attraversava la strada da una Mercedes condotta da un uomo di 72 anni all'altezza del civico 865, in direzione, vicino al centro commerciale Maximo. Inutili gli sforzi dei sanitari del 118, che ne hanno constatato la morte, dopo che il corpo era stato estratto da sotto al vettura dai Vigili del Fuoco. Ancora in corso le indagini da parte della polizia locale diCapitale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il conducente è stato sottoposto ai test di alcol e droghe.