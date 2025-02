Romadailynews.it - Roma: ospiti “fantasma” nell’affittacamere abusivo, chiusa struttura in zona Termini

Leggi su Romadailynews.it

Nellaricettiva situata in via Ricasoli, vicino alla stazionedi, gli agenti della Divisione amministrativa hanno scoperto, durante un’ispezione, che sebbene laavesse le autorizzazioni necessarie per operare come bed & breakfast, mancava invece della licenza per affittacamere.Ulteriori controlli hanno rivelato la presenza di “” non segnalati sul portale Alloggiati Web, fondamentale strumento per la sicurezza pubblica. È emerso anche che una dipendente non aveva un regolare contratto di lavoro.Di conseguenza, il Questore diha emesso un provvedimento di cessazione immediata dell’attività abusiva di affittacamere e la sospensione della licenza per 7 giorni in base all’articolo 100 Tulps.(RED)