Calciomercato.it - Roma-Monza, Nesta perde la pazienza in conferenza: “Ma che domande fai?”

Leggi su Calciomercato.it

Serata amara all’esordio all’Olimpico per il tecnicono che esce con le ossa rotte dopo lo 0-4 con i giallorossi: le parole inIlfinisce malamente ko all’Olimpico contro la, in un match proibitivo per la differenza di valori in campo e ovviamente per le innumerevoli assenze.Alessandro(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita il tecnico Alessandroha preso la parola instampa:Differenze dellatra andata e ritorno? “Ho visto diversi noi più che altro. Abbiamo perso 7-8 giocatori da quella partita, non abbiamo perso noi oggi ma l’hanno vinta loro. Noi avevano tante assenze, importanti, capita venire qui e subire 4 gol. Dipende sempre dall’avversario, ma non solo. Eravamo più tosti all’andata, è difficile capire”.Come mai fuori Ganvoula? “La palla tornava indietro, avevo bisogno di uno che tenesse la palla e scaricasse.