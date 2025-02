Calciomercato.it - Roma-Monza, l’amuleto Shomurodov ‘raggiunge’ Dovbyk. E Ranieri ha ripreso l’Europa

Leggi su Calciomercato.it

Tutti i numeri del confronto tra le due punte giallorosse e i punti rosicchiati dasui piazzamenti europeiLapassa anche contro ilin casa. All’Olimpico finisce 2-0 con i gol di Saelemaekers eche lanciano letteralmente i giallorossi in classifica, che ora si fa sempre più interessante e insperata fino a qualche mese fa. Partiamo dai dati più ovvi, ovvero la terza vittoria di fila in campionato. E ancora, la striascia di imbattibilità dellain Serie A sale addirittura a 10: dal 15 dicembre, giorno di Como-2-0 e di un secondo tempo nefasto, i capitolini hanno inanellato sette successi e solamente tre pareggi.Eldor(LaPresse) – calciomercato.itUn ruolino di marcia che si è tradotto in 24 punti in 10 match e una media di 2,4 punti a partita.