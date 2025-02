Iltempo.it - Roma-Monza, la moviola di Calvarese: ritorno tranquillo per Maresca

Fabiotornava ieri sera ad arbitrare una gara di Serie A dopo più di sei mesi: l'ultima direzione era stata il diciassette agosto a San Siro, in Milan-Torino. Due i motivi di questa assenza così lunga: in primis, il caso delle presunte minacce di morte rivolte a un calciatore durante una partita diretta in Kuwait; in seguito alcuni problemi fisici, che lo hanno tenuto "ai box" fino ai primi giorni di febbraio. Dopo qualche mese a Lissone, in sala VAR spesso col ruolo di AVAR, era tornato a calcare i campi l'8 febbraio, in Serie B, con Frosinone-Catanzaro; la settimana dopo aveva diretto Cesena-Pisa; ora il tanto atteso rientro nel massimo campionato. La partita dello Stadio Olimpico non è mai in bilico dal punto di vista del risultato e presenta poche difficoltà per un arbitro della sua capacità ed esperienza, che in carriera ha già diretto tutte le partite più importanti del campionato.