Roma mette le ali: Angelino da Real Madrid, Saelemaekers ritrovato

Il test contro il Monza non sarà stato tra i più attendibili, ma i risultati ottenuti nell’ultimo periodo parlano di unain salute totale, nettamente la più in forma del campionato. Nessuno è andato minimamente vicino alla striscia, ancora attiva, di 10 risultati utili consecutivi in campionato, cosa che ha permesso ai giallorossi di portarsi a -2 dalla Fiorentina 6ª e riaccendere le speranze Europa. Se a ciò aggiungiamo anche le buono notizie extra campo, con Pisilli fresco di nuovo contratto e Paredes ad un passo dal rinnovo, non ste di farci sognare.Il capolavoro che Ranieri sta costruendo poggia su diversi mattoni, ognuno dei quali risulta importante per l’andamento della squadra fin qui. Unachele ali, davvero in tutti i sensi, perché una componente che va a costituire le fondamenta dei recenti successi è individuabile negli esterni a disposizione del tecnico.