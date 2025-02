Thesocialpost.it - Roma, la 19enne Daniela muore investita: alla guida un 72enne

Una tragica fatalità ha colpitonella giornata di martedì 25 febbraio, quando una ragazza di 19 anni ha perso la vita dopo essere statada un’auto in via Laurentina, all’altezza del civico 865. La giovane è stata travolta da una Mercedes condotta da un uomo di 72 anni.Intervento delle autoritàSul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente le pattuglie della polizia locale diCapitale del IX Gruppo Eur, che hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo della giovane da sotto l’auto.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, lastava attraversando la strada quando è statae successivamente rimasta incastrata sotto il veicolo.