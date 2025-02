Thesocialpost.it - Roma, la 19enne Daniela Gambardella muore investita: alla guida un 72enne

Leggi su Thesocialpost.it

Aveva solo 19 anni, la giovane originaria di Salerno emortalmente nella tarda notte del 25 febbraio. Stava attraversando la strada nei pressi di un centro commerciale quando un’auto l’ha travolta. L’incidente è avvenuto in via Laurentina, nella zona sud della città.del veicolo un uomo di 72 anni, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per estrarre la ragazza, ma il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto far nulla per salvarla.Sono in corso indagini per chiarire la dinamica esatta. Le forze dell’ordine stanno cercando di stabilire se la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali e se il semaforo fosse rosso per l’automobilista o per la vittima. La ragazza è stata rinvenuta pochi metri oltre l’attraversamento, trascinata dall’impatto.