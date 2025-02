Roma investita su via Laurentina | muore una 19enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 febbraio 2025 – E’ statae uccisa oggi, intorno alle 13, una ragazza di 19 anni su via. L’impatto fatale è avvenuto all’altezza del numero civico 865, nei pressi del centro commerciale Maximo. Sul posto sono intervenute la pattuglie della Polizia Locale diCapitale del IX Gruppo Eur. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima è morta sul colpo subito dopo essere statada una Mercedes con alla guida un uomo di 72 anni, che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Nonostante i tentativi del personale sanitario del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare. (Fonte: LaPresse)