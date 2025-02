Romadailynews.it - Roma: investimento in via Laurentina, muore ragazza di 19enne

Leggi su Romadailynews.it

Una giovane di soli 19 anni è morta tragicamente dopo essere stata investita sulla via. Il terribile incidente si è verificato vicino al civico 865 in direzione Centro, quando una Mercedes guidata da un uomo di 72 anni l’ha colpita.Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità locali diCapitale. Purtroppo per lanon c’è stato alcun scampo, è deceduta sul posto.(RED)