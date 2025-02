Laprimapagina.it - Roma. Giovane di 19 anni perde la vita in un incidente su via Laurentina: investita da un settantenne

Leggi su Laprimapagina.it

Unadi soli 19ha perso laa causa di un tragico investimento. L’si è verificato su via, all’altezza del civico 865, una zona molto trafficata, che ha subito visto trasformarsi la quotidianità in dolore e sgomento. La comunità si è stretta intorno alla famiglia e agli amici della vittima, devastati da un evento che ha lasciato un vuoto difficile da colmare.Secondo le prime informazioni, la ragazza stava attraversando la strada quando è stata travolta da un’automobile condotta da un uomo di 72. Le circostanze che hanno portato a questosono ancora sotto indagine da parte della Polizia Locale di, che sta raccogliendo testimonianze e prove per chiarire quanto accaduto. La dinamica esatta resta da definire, ma la tragedia ha già avuto un impatto devastante sui familiari, che hanno ricevuto la notizia della morte della, strappata allain un attimo.