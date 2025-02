Sololaroma.it - Roma forza 4, l’Europa è alla portata: marzo per mettere il muso davanti

Si sprecano le buone indicazioni che giungono dvittoria sul Monza, una partita resa facile dall’atteggiamento serio che la squadra ha avuto sin dal fischio d’inizio. 4 gol e lafa il suo dovere, in quella che era un’occasione d’oro per accorciare sulle inseguitrici, visti i risultati della giornata di Serie A appena conclusasi. Sconfitte fondamentali quella rimendiate da Bologna e Milan contro Parma e Torino, e giovedì i ragazzi di Ranieri si godrannotelevisione lo scontro diretto proprio tra felsinei e rossoneri, gufando un bel pareggio nel recupero della 9ª giornata.L’1-0 rimediato a Verona dFiorentina, il terzo ko di fila per i Viola, ha completato un weekend praticamente perfetto per la, con la classifica che vede i giallorossi sempre al 9° posto, ma con soltanto 1 lunghezza di distanza da Milan e Bologna (in attesa del match di giovedì) e 2 dbanda di Pdino.