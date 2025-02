Sololaroma.it - Roma e il post Ranieri, da Gasperini a Fabregas: “Fra 3-4 anni tra migliori”

Un’altra serata felice per la, ancora in quell’Olimpico che sta regalando solo sorrisi in questo 2025. Il 4-0 al Monza porta a 10 i risultati consecutivi in campionato ed infiamma la lotta per l’Europa, alla quale i giallorossi sono ora iscritti di diritto. Tante note positive, dai super Angelino e Saelemaekers alle risorse che dalla panchina stanno dando quel qualcosa in più, tutto merito di unper il quale abbiamo terminato gli aggettivi. A giugno però si cambierà, con il tecnico che continua a confermare il suo passaggio dalla panchina alla dirigenza, e allora chi ci sarà al suoo?Della situazioneparleremo a breve, ma occhio alle parole disu: “Domenica prossima affronteremo il Como, una squadra magnifica con un allenatore giovanissimo, che sono convinto che fra 3-4troveremo nel gotha del calcio europeo.