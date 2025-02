Sololaroma.it - Roma-Como, probabili formazioni: conferme per Ranieri

Leggi su Sololaroma.it

La 26° giornata di Serie A è stato un punto di svolta per la stagione della. I giallorossi hanno messo a referto una prova convincente ed hanno battuto per 4-0 il Monza, grazie alle seconde linee e non solo. La squadra è riuscita a rimanere concentrata per tutto l’arco dei 90? minuti, non sottovalutando un avversario che arrivava all’Olimpico da ultima in classifica. L’obiettivo ora è rimanere sulla retta via, con l’Europa che si starebbe sempre di più avvicinando. I capitolini devono iniziare a preparare la prossima gara con il, in programma domenica 2 marzo alle ore 18:00 tra le mura amiche.I lariani vengono da un ottimo momento di forma, più nello specifico dalla vittoria per 2-1 con il Napoli al Sinigaglia. Claudioè ben consapevole delle difficoltà che nasconde questa sfida, considerando che giovedì 6 marzo ci sarà il match valido per gli ottavi di finale di Europa League con l’Athletic Bilbao.