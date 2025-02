Sololaroma.it - Roma, casting per il dopo Ranieri: primi contatti con Gasperini

Se è vero che il presente sta iniziando a sorridere, è altrettanto lecito ricordare che ladeve programmare il suo futuro. Già, perché al termine della stagione Claudiosaluterà il ruolo dell’allenatore, per entrare a far parte della dirigenza. I giallorossi sanno che sarà complicato colmare il vuoto che lascerà del coach di Testaccio, abile a trasformare la squadra ed a ridarle serenità dal punto di vista mentale. I Friedkin sarebbero a caccia di una guida tecnica fatta e finita, capace di gestire la squadra specialmente per quanto concerne l’aspetto caratteriale. Sarebbero molteplici i nomi sul taccuino di Dan e Ryan. Da Cesc Fabregas a Carlo Ancelotti, passando per Vincenzo Montella: i capitolini starebbero sondando più piste, in vista della prossima annata. Il favorito, però, risulterebbe essere un tecnico che ha conoscenza del calcio italiano e che aspetta un’esperienza in una piazza importante,anni di alto livello all’Atalanta.