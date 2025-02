Romadailynews.it - Roma: Calzia (Polizia locale), maxi sequestri merce abusiva in zone Tridente, 16 agenti dedicati

La zona deldiè quella più monitorata nel centro della città, con un gruppo di 16 persone dedicato esclusivamente al contrasto dell’abusivismo commerciale. I dati relativi aie alle sanzioni effettuate dal gruppo delnelletra Trevi, Pantheon, piazza di Pietra e via del Corso sono superiori rispetto all’anno precedente.Lo ha dichiarato il comandante del Gruppo I delladi, Guido, durante le commissioni congiunte Turismo e Commercio presiedute da Mariano Angelucci e Andrea Alemanni del Partito democratico, che hanno effettuato un sopralluogo nella zona oggi. Il personale è stato potenziato, sia in borghese che in divisa, e sono presenti i carroattrezzi dopo la firma del nuovo contratto di servizio. Attualmente non ci sono venditori abusivi nella zona, ma è stato sequestrato del materiale come mantelle e ombrelli nei giorni di pioggia e chincaglieria negli altri giorni.