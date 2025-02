Romadailynews.it - Roma: “alcool test” truffa, sequestrati 2.400 dispositivi non sicuri

Durante un’operazione condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale diè stato scoperto un sequestro di 2.400elettronici per il controllo del tasso alcolemico non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.Durante l’intervento, è stata denunciata una persona per frode in commercio.I membri del II Nucleo operativo Metropolitano di, hanno effettuato un controllo presso una rivendita situata in via dell’Omo, dove è emerso che le confezioni contenenti gli “” presentavano il marchio CE, ma mancavano della certificazione necessaria ad atarne la conformità alla normativa vigente.Inoltre, ifornivano risultati imprecisi riguardo al livello di alcol nel sangue.(RED)