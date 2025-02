Sololaroma.it - Roma al lavoro a Trigoria: Dovbyk a parte, assente N’Dicka

Il giorno dopo la vittoria 4-0 sul Monza, laè tornata immediatamente a lavorare aper iniziare il percorso di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro il Como. Il poker rifilato ai brianzoli ha dato nuovi impulsi alla rimonta per un posto in Europa, con i giallorossi che hanno saputo approfittare dei passi falsi di quasi tutte le dirette concorrenti. Con una serie aperta di dieci risultati utili consecutivi, la formazione di Ranieri si è riportata a ridosso della zona europea, con la volontà di non fermarsi e continuare la risalita in classifica.Permesso concordato perVista la necessità di tenere alta la tensione, lasi è allenata questa mattina al Fulvio Bernardini, organizzando la seduta secondo l’ormai classica divisione tra chi è stato protagonista ieri all’Olimpico e coloro che invece non sono scesi in campo.