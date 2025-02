Sololaroma.it - Roma, agente Soulé: “A gennaio lo hanno cercato tanti club”

Leggi su Sololaroma.it

Matiassta diventando una pedina centrale nel progetto. Dopo i primi mesi di adattamento, dove ha faticato a trovare spazio e replicare le prestazioni dello scorso anno, il talento argentino sta facendo le fortune dei giallorossi. Un gol capolavoro su punizione che ha deciso la sfida contro il Parma e un grande assist per Shomurodov nel poker rifilato al Monza, questi i dati delle ultime due partite di Serie A. Asi è discusso a lungo di un suo possibile addio, ma alla fine è rimasto ed è sempre più importante per mister Ranieri. Le rivelazioni dell’Ai microfoni di TMW, Martin Guastadisegno,di, ha parlato della gestione del suo assistito dall’arrivo di Ranieri: “La verità è che adesso è contento. Lui come tutti sognava spazio, fiducia. Quando Ranieri agli ha detto che avrebbero rifiutato tutte le offerte ha anche promesso a Mati che l’avrebbe fatto giocare e ora lo sta facendo.