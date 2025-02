Roma, 19enne travolta e uccisa da un’auto fuori dal centro commerciale

Leggi su Open.online

Una ragazzaè stata investita edasu via Laurentina, a, poco dopo le 13 di oggi, martedì 25 febbraio. Inutile l’intervento dell’ambulanza e dimedica del 118: la vittima, Daniela G., è morta ancora prima del trasferimento in ospedale. Alla guida del mezzo un pensionatono di 72 anni, che si sarebbe immediatamente fermato a soccorrerla. È ancora in corso il sopralluogo della Polizia locale per tentare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si tratta della diciottesima vittima della strada da inizio dell’anno ae provincia.Le indagini in corso e i test sul conducenteLa strada, di fronte alMaximo, è attualmente chiusa al traffico per permettere agli inquirenti di condurre le indagini. La Mercedes, sotto cui il corpo della giovane era rimasto incastrato, è stata sequestrata.