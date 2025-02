Ilgiorno.it - Rogo, famiglia si salva. Brucia il tetto della villa. Un passante lancia l’Sos

Ilvilletta cominciava are e i componenti, ignari di tutto, si trovavano al piano di sotto: è stato un vicino di casa a notare che il fumo nerastro cominciava ad uscire da una porzionecopertura e a dare immediatamente l’allarme, avvisando mamma e i due figli piccoli di uscire in tutta fretta da casa. Sono stati minuti di apprensione quelli vissuti da una 40enne e dai suoi due figli di otto e di quattro anni domenica, poco prima delle 23. Infatti, è cominciato a divampare un incendio, probabilmente a causacanna fumaria che collega la stufa al comignolo che si è surriscaldata, e la situazione, con i minuti che passavano, ha cominciato a farsi critica. Ilsi è sviluppato piano piano con il trascorrere dei minuti e, in poco tempo, ha cominciato a “mangiare“ un parte del