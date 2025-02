Sport.quotidiano.net - Robur: enormi gli errori in zona gol. Derby con un finale a rischio beffa

Contro il Poggibonsi, per il Siena, è arrivato l’ennesimo pareggio, a reti bianche. I bianconeri di Magrini hanno di che mangiarsi le mani: almeno due le occasioni nitidissime – capitate a Giannetti e Masini (nella foto) – che avrebbero potuto sbloccare la partita. Se già il Siena fatica a trovare la via del gol, non concretizzare certe chance, un peccato che avrebbe potuto costare anche più caro di quanto non lo sia stato. Con il passare dei minuti i giallorossi si sono fatti più intraprendenti, cercando, con la gara in equilibrio, il gol del vantaggio che poi non è arrivato. L’analisi della partita, insomma, ricalca, da parte bianconera, quella delle precedenti uscite (Livorno a parte): Bianchi e compagni non riescono proprio a vedere la porta, costruiscono poco e quando costruiscono non concretizzano.