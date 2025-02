Movieplayer.it - Roberto Saviano rivede Mauro Rostagno: "La distrazione svilisce la verità". L'intervista

L'importanza di essere leggermente sfocati, l'ironia, la disobbedienza. Con l'autore, insieme a Maddalena, per parlare di una figura rivoluzionaria, raccontata ne L'uomo che voleva cambiare il mondo, docu-serie Sky disponibile dal 26 febbraio. Un "marziano" capace di stregare tutti, entrando in empatia con chi gli ruotava attorno. Al centro, un forte senso di contemporaneità in grado di illuminare, attraverso lae attraverso il senso della comunità. Dietro il progetto Sky Studios e Palomar, la voglia di recuperare la memoria breve dell'Italia, recuperando poi storie di cui ricordiamo poco, e male. Una storia dimenticata, e in questo caso una storia straordinaria. Quella di, ricostruita ne L'uomo che voleva cambiare il mondo, ottima docu-serie in due puntate disponibili dal 26 febbraio su Sky e NOW.