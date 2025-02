Baritoday.it - Roberto Ciufoli in 'The Man Jesus' a Bari e ad Acquaviva delle Fonti

AncheCinema, in collaborazione con Ergo Sum produzioni, presentain The Man, straordinario monologo del grande drammaturgo inglese Matthew Hurt. Lo spettacolo andrà in scena giovedì 6 marzo alle ore 20.30 al Teatro AncheCinema die venerdì 7 marzo alle 20.30, in.