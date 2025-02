Ilrestodelcarlino.it - Roadhouse dura solo un tempo. Vittoria sofferta per Cavezzo

Questi i risultati ottenuti dalle squadre modenesi di basket impegnate nelle serie minori. Serie C: laVignola (Torricelli R. 15, Cavani 13, Bussoli e Fossali 8)solamente uncontro la corazzata Virtus Medicina, che fa valere il fattore campo imponendosi per 86-71. Dopo i primi 20’ di sostanziale equilibrio (40-40), la truppa di Bettazzi esce completamente allo scoperto nella ripresa, sfruttando la maggiore fisicità e qualche scelta troppo affrettata dei modenesi, ai quali non bastano le prestazioni di capitan Torricelli e del giovane Cavani. Serie B Femminile:, ma centrata, per la Wamgroup(Verona 16, Togliani 13, Cariani 9, Bernardoni 7), che rientra da Castel San Pietro con il 52-55 che vale il ventesimo foglio rosa consecutivo, ed il primato solitario consolidato.