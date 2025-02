Sbircialanotizia.it - Rkomi dopo Sanremo, la seduta con la ‘logopedista dei cantanti’: il video ironico

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ilautodiventato virale sui socialcanta in corsivo?la partecipazione del rapper milanese al Festival di2025, in gara con il brano ‘Il ritmo delle cose’, sui social gli utenti hanno ironizzato sul suo modo di cantare, come se le parole vengano pronunciate dal cantante in ‘corsivo’. Con grande autoironia,ha deciso . L'articolo, lacon ladei: ilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.