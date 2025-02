Anteprima24.it - Ritrovata a Salerno la 13enne sottratta da mamma nel Napoletano

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statae sta bene la ragazzina di 13 annicon la forza domenica sera dalladall’abitazione dei nonni. Dopo ore di ansia, la comunità di Torre del Greco tira un sospiro di sollievo. A darne notizia sono i servizi sociali del Comune vesuviano, a loro volta informati dalle forze dell’ordine. La minore sarebbe stata individuata a, dove già in precedenza erano arrivate segnalazioni circa la possibile presenza sua e della, 32 anni, che in passato ha manifestato problemi di natura psichica. Anche per questo motivo, laera stata affidata alla nonna materna, che proprio domenica, dopo che la figlia le aveva sottratto con la forza la bambina, aveva presentato denuncia ai carabinieri. Da ciò che si apprende, la ragazzina sarebbe ora in viaggio per ritornare a Torre del Greco.