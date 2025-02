Ilfattoquotidiano.it - “Ritrovamento pazzesco”: tiktoker si filma mentre recupera monete antiche e finisce a processo

Succede in Abruzzo, ma in verità potrebbe accadere ovunque: basta farsi un giro sui social. Un54enne di Chieti, dopo aver pubblicato decine di video dove mostravae reperti rinvenuti nel sottosuolo col suo metal detector, è stato rinviato a giudizio. L’accusa è di furto di beni culturali. Nella sua abitazione, in pieno centro storico, i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale hanno scovato anche strumenti per la loro pulizia. Secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, qualunque oggetto di interesse storico, artistico e archeologico rintracciato sottoterra va riconsegnato entro 24 ore agli enti preposti. Non può essere prelevato e conservato, né tantomeno rivenduto nel mercato nero di settore. Altrimenti si scivola nel penale. Il Codice interdice pure l’utilizzo di metal detector “a livello hobbistico da privati allo scopo di ricerca archeologica su terreni pubblici o privati.