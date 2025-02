Ilgiorno.it - Ritorna Yarn Bombing Barzanò, immersione nell'arte tessile a uncinetto e maglia

(Lecco), 25 febbraio 2025 – Per tre giorni, il centro ditornerà a stravolgersi e riempirsi di colore, con la quarta edizione del festival di fiber art a. Un fine settimana, da venerdì 6 a domenica 8 giugno, durante il quale un lungo percorso sarà trasformato in una unica grande mostra collettiva, in cui il pubblico si potrà immergere, interagire con le opere che invadono ogni spazio, vivere lo spazio urbano in un modo completamente nuovo e inedito. Un progetto capace di coinvolgere ogni categoria di appassionati, e di valorizzare ogni livello di manualità e talento, dai più semplici fino alle vere e proprie opere d’. La pcipazione è gratuita e aperta a tutti: dagli artisti tessili, fino agli appassionati di ogni età e provenienza, gruppi, associazioni, collettivi.