Biccy.it - Rita De Crescenzo: “Sono stata assolta, mai spacciato”

Leggi su Biccy.it

De, ospite a La Zanzara da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, ha deciso di fare alcune precisazioni in merito alla sua persona.“Nonuna pregiudicata,in Cassazione. Consumavo grandi quantità di droga ma non ho mai. Ho le palle piene di questa storia, giriamo pagina per favore“, ha dichiarato. La Cassazione, preciso, non giudica i fatti ma verifica se le sentenze dei tribunali inferiori siano state emesse rispettando la legge. Se conferma l’assoluzione, il caso è chiuso e l’imputato è definitivamente innocente. “La camorra è una montagna di m3rda, sto con la legge“, ha aggiunto.In merito all’aspetto legale,Deha precisato di pagare tutte le tasse e di essere in regola.“Pago le tasse, ma non controllo niente. Non so quanto guadagno, gestisce tutto mio cugino.