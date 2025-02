Velvetgossip.it - Rita De Crescenzo si difende: “Assolta e mai coinvolta nello spaccio”

De, nota figura del panorama mediatico italiano, è tornata a far parlare di sé in occasione della sua partecipazione al programma radiofonico “La Zanzara”, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Durante la trasmissione,ha voluto chiarire alcuni aspetti della sua vita personale e professionale, in particolare riguardo alla sua posizione legale e all’immagine pubblica che la circonda.“Non sono una pregiudicata, sono statain Cassazione. Consumavo grandi quantità di droga, ma non ho mai spacciato. Ho le palle piene di questa storia, giriamo pagina per favore”, ha affermato con una certa veemenza. La Cassazione, come ha spiegato, non si occupa di valutare i fatti in sé, ma verifica se le sentenze dei tribunali inferiori siano state emesse nel rispetto della legge.