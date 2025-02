Serieanews.com - Risultati Serie A 26ma giornata: crollo Napoli, manita Atalanta e la Juve vince con l’uomo che non ti aspetti

, una domenica che sorprende tutti: cade la capolistae perde il primato, show dell’domenicali dellanon hanno certo lasciato a digiuno di sorprese, anzi. E così, dopo lo stop del Milan e della Lazio, con i rossoneri addirittura sconfitti, altri colpi di scena si sono visti nella domenica finita agli archivi. Vediamo come si sono sviluppate le gare in attesa di Roma-Monza che chiuderà ladel, cinquina dell’e laconche non tiAnewsComo-2-1: azzurri scavalcatiIl febbraio disastroso si chiude nel peggiore dei modi per ilche addirittura perde contro il Como. Dovevano rispondere all’Inter gli azzurri ed invece perdono la vetta.