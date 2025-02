Lanazione.it - Ristorante di sushi con gravi carenze igienico-sanitarie. Scatta la chiusura

La Spezia, 25 febbraio 2025 –e altri problemi: chiuso undi. Nell’ambito dei controlli ufficiali programmati dal Dipartimento di Prevenzione di Asl 5 agli operatori del settore alimentare, portati avanti dalla Struttura Complessa di Igiene degli Alimenti di origine animale diretta da Mino Orlandi, che in questo momento si sta concentrando sulla ristorazione pubblica che propone piatti etnici a base di pesce crudo (e sashimi), i veterinari ufficiali hanno proceduto ieri, 24 febbraio, ad ispezionare undi Spezia tra i più grandi tenuto conto dei posti a sedere. Durante il sopralluogo sono emersein violazione del disposto normativo europeo sull’igiene degli alimenti: superfici e strutture ammalorate e non sanificabili, assenza di acqua calda in tutti i lavandini, disordine generalizzato e assenza di un’efficace lotta agli infestanti.