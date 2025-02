Ilgiorno.it - “Rischiamo una deriva autoritaria”: l’allarme dei giuristi di Brescia su due disegni di legge del Governo

– C’è il rischio di “una pericolosa involuzionedel nostro ordinamento giuridico”. È questo, senza precedenti nella sua formulazione, lanciato da 29 docenti della facoltà di giurisprudenza dell’Università di. A preoccupare isono due provvedimenti non ancora approvati ma in discussione in Parlamento: il primo è il cosiddetto “decreto sicurezza”, il secondo è la riforma della giustizia e, in particolare, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. A firmare il documento sono stati 29 dei 62 docenti dell’ateneo. Secondo i docenti, da un lato “con le continue aggressioni mediatiche ai magistrati che assumono decisioni non gradite e con il progetto di separazione delle carriere, che mira a disgregare l’unità della magistratura ordinaria (in realtà ci si preoccupa solo della giustizia penale), si vuole polemicamente e primariamente punire la magistratura inquirente, impedendole di esercitare un controllo di legalità a tutto campo, inclusa la verifica sulla possibile commissione di reati ministeriali da parte degli esponenti del”, mentre dall’altro lato, “con le norme che reprimono il dissenso, si vogliono intimorire coloro che si oppongono a tali misure, rafforzando come mai prima nella storia della Repubblica gli strumenti repressivi dei movimenti di protesta”.