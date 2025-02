Ilpiacenza.it - Riprendono gli incontri della rassegna "Voci d’autore in Besurica"

Leggi su Ilpiacenza.it

Venerdì, 28 febbraio 2025, alle ore 17,30, alla Biblioteca del Centro culturaleamoci - Parrocchia San Vittore (via Braille,), il fotografo non vedente Alessandro Bersani presenta il libro "Vedo" (ed. Tipo Lito Farnese), in dialogo con Rita Nigrelli di Radio Sound (letture a cura.