Rinnovare le case tradizionali di Chernihiv per guarire dal dolore della guerra

Yaryna Grusha ha detto che in questi giorni gli ucraini riflettono su tre anni dell’invasione russa, su cosa avremmo potuto fare, cosa avremmo fatto diversamente, e, se abbiamo fatto abbastanza. E io non ne sono esclusa. Ricordo la chiamata a mio padre il giorno prima dell’invasione e la prossima già alle cinque del mattino del giorno seguente, quando lui si svegliò dalle esplosioni udite in lontananza. La mia regione fu occupata il 24 febbraio stesso, data la vicinanza alla Bielorussia che ha così gentilmente offerto il proprio territorio per invadere l’Ucraina. Ricordo che non ebbi notizie da mio fratello per una settimana, lui si trovava al fronte nella regione di Donetsk; per i successivi tre mesi ci saremmo scambiati soltanto dei brevi messaggi: «Come stai?». «Bene!». Tra le mie conoscenze ucraine non ce n’è una famiglia che non è stata coinvolta in questa, tante persone che conoscevo ormai non ci sono più.