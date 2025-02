Lanazione.it - Rincari e liste d’attesa: Rsa, un lusso per pochi. Oggi il forum a La Nazione

Firenze, 25 febbraio 2025 – L’occasione delle occasioni per ingrandire la lente sul mondo Rsa. ’Residenze per anziani: problemi e prospettive in una città che invecchia’ è ilorganizzato da La, in programma questa mattina nella sede del nostro giornale. Lo spunto è partito dai fatti di cronaca nera di inizio febbraio, che hanno scosso l’opinione pubblica e messo in allerta le famiglie.intasate, ripartizione delle quote sociali a carico dei Comuni e sanitarie a carico delle Regioni, ruolo dei caregiver come anelli di congiunzione, modello dei sistemi alternativi come centri diurni e assistenza domiciliare. Così come idi stretta attualità che le famiglie con nonni, suoceri, mogli o mariti in ricovero in una delle rsa del territorio stanno subendo, dopo la volontà palesata dai gestori e motivata dagli stessi per i rinnovi della contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori d’area.