Rimini 0 Arezzo 2 | vittoria di carattere e cambio di mentalità

Se sono le piccole cose, i gesti invisibili, a raccontare il corso degli eventi, allora l’esultanza di Bucchi – braccia al cielo dopo il secondo gol – e il “cinque” dato a un suo giocatore durante una rimessa laterale davanti alla panchina dicono molto sul clima che si respira in questa squadra. Non si può essere tutti amici, ma lavorare insieme per un unico obiettivo sì, ed è proprio questo che traspare da quei dettagli.Il lavoro dell’allenatore si è visto sin dalla scelta degli undici titolari contro il. Un solo centrocampista di ruolo, affiancato da Guccione, Tavernelli, Capello, Pattarello e Ravasio: una formazione offensiva che presuppone il sacrificio degli attaccanti anche in fase di copertura. L’impronta di Bucchi è emersa anche nell’impostazione del gioco: pochi passaggi indietro e orizzontali, ritmi alti, pressing sul portatore avversario già nell’area di rigore, velocità e verticalizzazioni.