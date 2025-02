Dayitalianews.com - Rieti, scontro frontale tra due tir sulla Salaria, grave un uomo elitrasportato in ospedale

Oggi, due camion di grandi dimensioni si sono scontrati su via, nel comune di Accumuli, in provincia di. Per ragioni ancora da accertare, i due veicoli, uno dei quali carico, si sono scontrati frontalmente al chilometro 100. Uno dei conducenti è rimastomente ferito e, dopo essere stato estratto dall’abitacolo del camion, dove era rimasto incastrato, è stato trasportato d’urgenza incon l’eliambulanza a causa della gravità delle sue condizioni. L’altro autista, invece, è uscito illeso e sta bene.In breve tempo, sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Amatrice e, il personale medico del 118, i carabinieri e i tecnici Anas. La strada è stata chiusa per consentire la messa in sicurezza dell’area, un’operazione particolarmente complessa a causa delle condizioni dei due camion, che si erano quasi incastrati tra loro.