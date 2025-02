Ilrestodelcarlino.it - Ricostruita la strada della Val di Zena: "Spiragli di normalità"

Prove diin Val di, dove si sono finalmente conclusi i lavori di ripristinoa Cà di Lavacchio dopo mesi in cui i residenti erano rimasti isolati. A darne notizia è il sindaco di Pianoro Luca Vecchiettini, che ricorda: "L’intervento è stato finanziato dalla Città Metropolitana di Bologna, che ha competenza sulle strade provinciali come quella in questione. Si è pervenuti a questa soluzione tecnica a seguito di settimane di intensi confronti tra il nostro assessore ai Lavori Pubblici, Simonetta Saliera, e la Città Metropolitana. In una valle martoriata che necessita di tanti interventi e investimenti c’era davvero bisogno di questo piccolo-grande passo per consentire ai residenti dell’alta Val didi recuperare unoo di". La, dunque, per residenti e autorizzati da oggi torna percorribile.