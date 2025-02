Romadailynews.it - Rick Wakeman: arriva a Roma il 4 marzo l’ultimo one-man tour dello storico tastierista degli Yes

The Final One-Man Piano ShowAL VIA ILITALIANOCOMPONENTEYES (E NON SOLO)ENTRATO NEL 2017 NELLA ROCK HALL OF FAME,DIVENTATO FAMOSO SIA PER I SUOI INTIMI SPETTACOLI DI PIANOFORTECHE PER LE SUE ESTRAVAGANZE PROG ROCK27 febbraio – THIENE (VICENZA)28 febbraio – LEGNANO (MILANO)1– SERIATE (BERGAMO)2– PARMA3– FORLI4Biglietti in vendita su www.ticketone.it e www.vivaticket.it Parte il 27 febbraio dal Teatro Comunale di Thiene (Vicenza) ilitaliano dicomponenteYES e icona del rock progressive.Dopo più di 50 anni e 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo con gli YES e i 10 milioni raggiunti con i suoi lavori personali di compositore, il grande il musicista britannico e talento delle tastiere, entrato nel 2017 nella Rock Hall of Fame, ha deciso di porre fine ai lunghi one-manamericani per concentrarsi sulla composizione, registrazione e collaborazione con altri musicisti.