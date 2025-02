Tvplay.it - Ribaltone Vlahovic, Juve rimasta a bocca aperta: che colpo di scena

Leggi su Tvplay.it

Per la, in attesa del match di domani di Coppa Italia, bisogna segnalalare una novità sul futuro di.Lantus di Thiago Motta, dopo aver salutato la Champions League per colpa del PSV Eindhoven, ha fornito un ottimo segnale in campionato. Domenica sera, infatti, gli uomini di Thiago Motta hanno vinto all’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola con il gol realizzato da Dusannel corso del primo tempo.: chedi(Ansa Foto) tvplay.itCon questo successo, visto il pari esterno rimediato dalla Lazio di Marco Baroni contro Venezia, lantus è tornata a prendersi al quarto. Anzi, visto lo scontro diretto di sabato prossimo dello Stadio Diego Armando Maradona, la ‘Vecchia Signora’ sta anche iniziando a strizzare l’occhio verso la vetta della classifica del campionato di Serie A.