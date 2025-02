Ilgiorno.it - Rho, la frazione di Lucernate: "Pronti a cambiare volto". Si comincia dal palasport

Una delle opere più attese è ilche sorgerà in via Calvino, ci sarà un campo per calcio a cinque, spazi per la ginnastica artistica, il basket, potrà essere diviso in due palestre per gli allenamenti o unificato per eventi importanti con un pubblico fino a 600 spettatori. In queste settimane è in corso la gara per la progettazione. Accanto alle scuole di via Tevere, invece, sta sorgendo il nuovo asilo nido e l’idea è quella di creare una Living street connessa alle scuole, ma che permetta di aprirsi al territorio, con parcheggi verso via San Martino e un parco con percorsi pedonali. Di questo progetto il Comune ne ha già discusso con insegnanti e genitori. Il progettista è lo Studio Land, lo stesso del Parco Europa. Sono alcuni degli interventi in Ponti e cerniere che cambieranno ildelladie dei quartieri di San Michele e San Martino a Rho.