Ilfattoquotidiano.it - Resti umani trovati nei boschi vicino a Lecco: sono di Ivan Sirtori “Magoo”, scomparso a giugno 2023

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si era allontanato dalla sua abitazione, nella frazione Cagliano (), nella notte tra il 23 e il 24. E ora pare che imesi fa neidel San Genesio, località collinare, appartengano proprio a, 49 anni. Soltanto ora è arrivato l’esito degli accertamenti dopo mesi dal rinvenimento dei. L’uomo, sposato, due figlie, era laureato in psicologia. Nel 2015 aveva lasciato la professione per dedicarsi all’arte e alla musicoterapia, divenendo un personaggio conosciuto in Brianza con il nome di. Diverse volte usciva di casa con zaino e tenda per vivere immerso nella natura, ma neldelnon rincasò e la moglie preoccupata ne denunciò la scomparsa. Per diverso tempo decine di volontari lo hanno cercato inutilmente in tutta la zona.