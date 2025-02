Laprimapagina.it - Rende. Sandro Principe candidato sindaco? L’appello di Sergio Tursi Prato al Comitato del No

“Il patrimonio di valori e progettualità espresso daldel “No” al referendum sul Comune unico Cosenza--Castrolibero non deve essere disperso in vista delle prossime elezioni amministrative di. Questo movimento civico trasversale, nato dall’amore per la città e formato da esperienze e ideologie diverse, ha raccolto un consenso plebiscitario, con oltre l’80% di voti contrari alla fusione”. Ad affermarlo in una nota il Prof., giàdinel 2019 e responsabile del Laboratorio Politico di Idee “Carlo Rosselli”.“In questo contesto, la proposta di Amerigo Castiglione di candidare l’on., presidente del, adimerita attenzione e non può essere dimenticata. Secondosarebbe la figura ideale per guidare la città verso il futuro, all’interno di un’ampia coalizione aperta a tutti coloro che vogliono contribuire alla crescita della comunità.