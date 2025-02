Sport.quotidiano.net - Regolamento. Spareggi salvezza: oggi non si disputerebbero

Restano dieci partite, trenta punti a disposizione e tutto può succedere. Ma ildice che se il campionato fosse finito domenica, nonostante la classifica, il Perugia non avrebbe disputato i play out. Gliper non retrocedere coinvologono 4 squadre per ogni girone, ovvero quelle classificate dal 19° al 16° posto. Ma i play out per non retrocedere non sinel caso in cui il distacco in classifica tra penultima e quintultima risultasse superiore agli 8 punti, come in questo caso con il Perugia a quota 29 punti e il Sestri Levante a 20 punti. Le due squadre interessate non si affronterebbero per conquistare la, ma retrocederebbe direttamente in Serie D, oltre all’ultima, la penultima classificata. Stessa sorte per la terzultima che staccasse la quartultima di nove punti al termine del campionato.