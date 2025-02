Bergamonews.it - Regolamento edilizio, Lega: “Tutelati più i nidi che le case”, Ruzzini: “Destra e sinistra dovrebbero fare squadra”

Bergamo. L’adesione del Comune ddi Bergamo alla Comunità Energetica Rinnovabile di Fondazione Sinergia, la modifica del piano generale degli impianti della pubblicità e il nuovo: queste le tre delibere portate in discussione in sede di Consiglio Comunale. E sulla prima si registra la sola astensione del consigliere Bonomi, Lista Pezzotta, la seconda passa all’unanimità, mentre sulla terza la discussione si accende con la presentazione di ben dieci emendamenti e un ordine del giorno. Tecnicismi a parte, che rappresentano la maggior parte del contenuto dei documenti sottoposti al Consiglio, è lal’affondo politico più rilevante, per bocca del consigliere comunale Alberto Ribolla che racconta di “un nuovo pianoche sa più di fumo negli occhi che di contenuto, con l’amministrazione più impegnata a salvaguardare il verde che ledei cittadini.